Координаційна рада опозиції відповіла на звинувачення Лукашенко в захопленні влади

Опозиція Білорусі не створила координаційну раду для неконституційного захоплення влади. Таким чином, Рада спростувала звинувачення президента Олександра Лукашенка

Про це заявила довірена особа кандидата в президенти Світлани Тіхановскої Ольга Ковалькова під час брифінгу.

"Координаційна рада не ставити мету захоплення влади неконституційним шляхом", - сказала вона.

У свою чергу, адвокат Максим Знак заявив, що у Ради немає мети незаконного захоплення влади.

"Ні закликів до заворушень, але є мета забезпечити консенсус в суспільстві і прийняття громадянським суспільством заходів, які співтовариство може зробити для розв'язання кризи", - заявив він.

Він також додав, що члени ради оберуть президію.

"Можуть бути рекомендації Світлани Тихоновської, але процедура демократична, президія обирається самою Радою. Після цього Рада організовує роботу в робочих групах, ініціює процесу", - зазначив Знак.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко розцінив створення координаційної ради опозиції як спробу захоплення влади.