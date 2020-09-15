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В Координационный совет оппозиции Беларуси вошли более 5 тысяч человек

Минск, Вторник 15 сентября 2020 04:53
В Координационный совет оппозиции Беларуси вошли более 5 тысяч человек
Фото: Координационный совет оппозиции Беларуси (rada vision)
Автор: Инна Собора

В расширенный состав Координационного совета (КС) белорусской оппозиции вошли свыше 5 тысяч человек. Все они хотят отстоять право беларусов на честные выборы.

Об этом сообщили в пресс-службе КС.

В Совете вновь озвучили свои требования: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы.

"Координационный Совет - это тоже, прежде всего, люди: разных профессий, но с единым желанием отстоять право беларусов на честные выборы и гражданские свободы. Сейчас в расширенном составе Совета более 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Как известно, единственный остающийся на свободе и в Беларуси член президиума Координационного совета белорусской оппозиции - лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

Напомним, в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Позже стало известно, что Родненков и Кравцов таки пересекли украинскую границу, в то время как Колесникову задержали на территории Беларуси.

Кроме того, член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Максим Знак стал подозреваемым по делу о попытке захвата власти в стране.

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