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Координаційна рада Білорусі відреагувала на відкриття кримінальної справи

Мінськ, Четвер 20 серпня 2020 14:50
Координаційна рада Білорусі відреагувала на відкриття кримінальної справи
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Генпрокуратура Білорусі раніше відкрила справу проти КС за статтею "захоплення влади"

В Координаційній раді опозиційних сил Білорусі заявили, що не загрожують національній безпеці. Порушення кримінальної справи опозиція розцінює як тиск і репресії.

Про це заявив член президії Сергій Дилевский, передають РІА Новини.

"Ні, звичайно не згодні. Яка загроза нацбезпеці? Цього не може бути. Рада, по суті своїй - це служба медіації. Яка загроза нацбезпеці може бути? Рада створена для врегулювання конфлікту між людьми і владою, а не для розпалювання", - повідомив він.

У свою чергу член Координаційної ради Максим Знак заявив, що кримінальна справа, порушена за статтею 361 КК, - це апеляції, спрямовані на дії, які загрожують нацбезпеці.

"Будемо сподіватися, що влада уважно прочитають те, що ми вчора підготували в Координаційній раді. І в ньому говориться, що робить цей рада, до чого він закликає, і які правила він використовує. На мій погляд, немає ніяких підстав стверджувати, що є підстави для застосування статті 361", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генпрокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу проти Координаційної ради Білорусі.

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