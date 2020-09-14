Координационный совет Беларуси обратился к россиянам: власть должна меняться

Координационный совет белорусской оппозиции обратился с заявлением к российскому обществу и официальным лицам. В заявлении оппозиционеры призвали прислушиваться к мнению значительной части белорусского общества, а также заверили, что не хотят ухудшить взаимоотношения между Беларусью и Россией.

Об этом говорится в заявлении Координационного совета.

"Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России, как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы. Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах", - заявили оппозиционеры.

Также в совете заявили, что не ставили целью захват власти в стране.

"Власть должна сменяться в стране на выборах, результаты которых ни у кого не будут вызывать сомнений", - говорится в заявлении.

Оппозиционеры подчеркнули, что применение насилия со стороны власти провоцирует дальнейший рост протестов. А также призвали российских официальных лиц отказаться от поддержки действий белорусских силовиков.

"Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Беларуси, но и для России, и уже совершенно очевидно, что эта стабильность не может быть достигнута дальнейшими репрессиями и силовым подавлением мирных протестов", - добавили в Координационном совете.

Напомним, в ходе протестов в Беларуси 13 сентября силовики задержали почти 800 участников протестов. При этом к демонстрантами применялась сила.

Отметим, сегодня в Сочи проходит встреча между президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. По словам оппозиционерки Светланы Тихановской, все подписанные документы будут пересмотрены новой властью.