Координаційна рада Білорусі звернувся до росіян: влада повинна змінюватися

Координаційна рада білоруської опозиції звернулася з заявою до російського суспільства та офіційних осіб. У заяві опозиціонери закликали прислухатися до думки значної частини білоруського суспільства, а також запевнили, що не хочуть погіршити взаємини між Білоруссю і Росією.

Про це йдеться в заяві Координаційної ради.

"Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить своєю метою погіршити відносини Білорусі і Росії, як це намагаються піднести білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах", - заявили опозиціонери.

Також у раді заявили, що не ставили за мету захоплення влади в країні.

"Влада повинна змінюватися в країні на виборах, результати яких ні в кого не викликатимуть сумнівів", - йдеться в заяві.

Опозиціонери підкреслили, що застосування насильства з боку влади провокує подальше зростання протестів. А також закликали російських офіційних осіб відмовитися від підтримки дій білоруських силовиків.

"Ми впевнені, що стабільність в регіоні важлива не тільки для Білорусі, але і для Росії, і вже зовсім очевидно, що ця стабільність не може бути досягнута подальшими репресіями і силовим придушенням мирних протестів", - додали в Координаційній раді.

Нагадаємо, в ході протестів у Білорусі 13 вересня силовики затримали майже 800 учасників протестів. При цьому до демонстрантами застосовувалася сила.

Відзначимо, сьогодні в Сочі проходить зустріч між президентами Росії і Білорусі Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком. За словами опозиціонерки Світлани Тіхановської, всі підписані документи будуть переглянуті новою владою.