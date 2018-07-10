У координатора организации С14 проходят обыски
Полиция пока не прокомментировала причину обысков у Сергея Мазура
У координатора организации С14 Сергея Мазура сегодня, 10 июля, дома проходят обыски. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Под домом активиста собрались около 50 активистов. Кроме этого, на месте находится полиция.
По информации на странице С14 в Facebook, были изъяты некоторые вещи из квартиры, где проходит обыск.
Полиция пока не прокомментировала причину обысков у Сергея Мазура.
Фото: активисты под подъездом Сергея Мазура (facebook.com/c14.news.reserve)
Напомним, 4 мая праворадикалы из организации С14 задержали бывшего боевика "ЛДНР" из Бразилии Рафаэля Лусварги.