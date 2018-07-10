У координатора організації С14 проходять обшуки

Поліція наразі не прокоментувала причину обшуків у Сергія Мазура

У координатора організації С14 Сергія Мазура сьогодні, 10 липня, вдома проходять обшуки. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під будинком активіста зібралися близько 50 активістів. Окрім цього, на місці перебуває поліція.

За інформацією на сторінці С14 у Facebook, були вилучені деякі речі із квартири, де проходить обшук.

Поліція наразі не прокоментувала причину обшуків у Сергія Мазура.

Фото: активісти під під'їздом Сергія Мазура (facebook.com/c14.news.reserve)

Нагадаємо, 4 травня праворадикали з організації С14 затримали колишнього бойовика "ЛДНР" з Бразилії Рафаеля Лусваргі.