У координатора організації С14 проходять обшуки

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 18:30
Фото: активісти під під'їздом Сергія Мазура (facebook.com/c14.news.reserve)
Фото: активісти під під'їздом Сергія Мазура (facebook.com/c14.news.reserve)

Поліція наразі не прокоментувала причину обшуків у Сергія Мазура

У координатора організації С14 Сергія Мазура сьогодні, 10 липня, вдома проходять обшуки. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.   

Під будинком активіста зібралися близько 50 активістів. Окрім цього, на місці перебуває поліція.

За інформацією на сторінці С14 у Facebook, були вилучені деякі речі із квартири, де проходить обшук.

Поліція наразі не прокоментувала причину обшуків у Сергія Мазура.

У координатора організації С14 проходять обшуки

Фото: активісти під під'їздом Сергія Мазура (facebook.com/c14.news.reserve)

Нагадаємо, 4 травня праворадикали з організації С14 затримали колишнього бойовика "ЛДНР" з Бразилії Рафаеля Лусваргі.

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