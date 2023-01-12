На кону - репутація: чому Соледар важливий для Пригожина

Ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин неодноразово заявляє про участь саме своїх найманців у боях за Соледар. Оскільки для нього це питання особистого іміджу та репутації ПВК.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі" .

Так, останнім часом Пригожин все частіше наголошує на тому, що в Соледарі зараз воюють "виключно "вагнерівці", але в зведеннях російського Міноборони йдеться, що це місто атакують ВДВ, і жодного слова не згадується про найманців ЧВК.

При цьому ще до Соледара "вагнерівці" намагалися зайти до Бахмута, але особливого успіху не мали, але на кону саме особистий імідж Пригожина та репутація ПВК.

Саме тему війни він використовує для самопіару, просування серед російських еліт, а також для реклами "вагнерівців" у світі.

Таким чином амбіції Пригожина загострюють його конкуренцію із Міноборони Росії, а це безпосередньо позначається на забезпеченні "вагнерівців", що воюють в Україні.

Як пояснив виданню військовослужбовець бригади оперативного реагування НГУ із позивним "Діловий", дане ЧВК має свої танки, зброю та артилерійські системи, але запас боєприпасів вони вже вичерпали.

За його словами, із цим може бути пов'язане скорочення кількості обстрілів на бахмутському напрямку.

"Пригожин намагається довести всім, що ПВК діють у рази ефективніше, ніж міністерство оборони Росії. Через те, що Пригожин міряється силами з Шойгу, вони посварилися, і Шойгу не дає їм боєприпаси, які вони просять", - припустив співрозмовник.

Нагадаємо, вчора очільник російського Міноборони Сергій Шойгу призначив начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем війни проти України замість Сергія Суровікіна.

Аналітики ISW вважають, що це може бути ударом по олігарху та власнику терористичної ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину, аби послабити його вплив.

Додамо, як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, в Росії зараз окремо існують вже три армії та між ними буде боротьба за владу. Йдеться про армії Пригожина, Кадирова та саму ж ЗС РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.