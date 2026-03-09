UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

На кону безпека Європи: у ЄК розставили крапки над "і" щодо кредиту Україні

15:54 09.03.2026 Пн
2 хв
Брюссель іде ва-банк, попри будь-які зовнішні загрози
aimg Валерія Поліщук
Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Європейський Союз підтвердив готовність надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Очільниця Єврокомісії наголосила, що підтримка триватиме незалежно від глобальної політичної ситуації, оскільки на кону стоїть безпека всієї Європи.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Читайте також: В ЄС сподіваються зробити "хоч щось" із вето Угорщини на кредит для України, - Politico

Голова Єврокомісії запевнила, що ЄС виконає свої зобов'язання перед Києвом, попри будь-які зовнішні обставини. Вона підтвердила виділення масштабного кредиту, що є критично важливим для стабільності України.

"Ми надамо цей кредит у 90 мільярдів євро. Ми виконаємо свої зобов'язання, бо на кону наша довіра, а ще важливіше - наша безпека. Для нас це надзвичайно важливо і абсолютно ясно", - підкреслила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європа завжди буде на боці України, а війна має закінчитися справедливим миром, який не дозволить прорости "зернам майбутніх конфліктів".

Саботаж з боку Орбана

Угорщина під керівництвом преемʼєра Віктора Орбана перешкоджає отриманню Україною макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Основною умовою розблокування коштів Будапешт називає відновлення постачання російської сировини через нафтопровід "Дружба".

Через таку позицію угорської сторони Київ ризикує зіткнутися з дефіцитом бюджету вже навесні.

На тлі цього протистояння президент Володимир Зеленський натякнув на радикальні заходи у разі продовження саботажу, тоді як Орбан розцінив це як загрозу національній безпеці Угорщини та пригрозив силовим розв'язанням питання транзиту нафти.

