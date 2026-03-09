На кону безпека Європи: у ЄК розставили крапки над "і" щодо кредиту Україні

Голова Єврокомісії запевнила, що ЄС виконає свої зобов'язання перед Києвом, попри будь-які зовнішні обставини. Вона підтвердила виділення масштабного кредиту, що є критично важливим для стабільності України.

"Ми надамо цей кредит у 90 мільярдів євро. Ми виконаємо свої зобов'язання, бо на кону наша довіра, а ще важливіше - наша безпека. Для нас це надзвичайно важливо і абсолютно ясно", - підкреслила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європа завжди буде на боці України, а війна має закінчитися справедливим миром, який не дозволить прорости "зернам майбутніх конфліктів".