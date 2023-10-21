На кону 50 млрд від ЄС. У Мінекономіки розповіли, коли підготують план реформ і розвитку

Україна до грудня має намір підготувати план реформ та розвитку на чотири роки. Зокрема, для отримання 50 млрд від ЄС.

Про це заявив заступник міністра економіки України Олексій Соболев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це лише частина того, що уряд збирається зробити. Але основна. Ми ведемо постійні консультації з Європарламентом, ми сподіваємось, що першу версію плану ми затвердимо в перший тиждень листопада. Ми над ним працюємо вже третій місяць, тому нам треба мати якусь першу версію", - заявив він.

За його словами, в Європі подібні плани робили місяців 15.

"Фінальна версія плану буде десь в грудні", - підкреслив Соболев.

Український фонд

20 червня Єврокомісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за допомогою якого нашій державі будуть надані гранти та позики на суму до 50 мільярдів євро на період до 2027 року.

Механізм замінить поточну підтримку ЄС Україні через Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва - ​​Глобальна Європа (NDICI) та Програму макроекономічної фінансової допомоги (MFA+), термін дії яких закінчується наприкінці 2023 року.

Крім того, Україна також зарахує кошти, які отримає від Механізму передвступної допомоги (IPA).

Фіндопомога від ЄС

У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для України.

Пізніше Рада міністрів ЄС з економіки й фінансів розглянула пропозиції Європейської комісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки, який включає створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

Щоб отримати таке фінансування, Україна має представити план відновлення, який має складатися з напрямків інвестування та упровадження реформ, включаючи перетворення, що пов’язані з інтеграцією України в ЄС.

Раніше повідомлялося, що 3 жовтня Європарламент схвалив перегляд бюджету ЄС на 2021-2027 роки, який містить положення про утворення спеціального Українського фонду у 50 млрд євро.

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