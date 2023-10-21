На кону 50 млрд от ЕС. В Минэкономики рассказали, когда подготовят план реформ и развития

Украина до декабря намерена подготовить план реформ и развития на четыре года. В частности, для получения 50 млрд от ЕС.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это лишь часть того, что правительство собирается сделать. Но основная. Мы ведем постоянные консультации с Европарламентом, мы надеемся, что первую версию плана мы утвердим в первую неделю ноября. Мы над ним работаем уже третий месяц, поэтому нам надо иметь какую-то первую версию", - заявил он.

По его словам, в Европе подобные планы делали месяцев 15.

"Финальная версия плана будет где-то в декабре", - подчеркнул Соболев.

Украинский фонд

20 июня Еврокомиссия предложила создать для Украины специальный механизм, с помощью которого нашему государству будут предоставлены гранты и займы на сумму до 50 миллиардов евро на период до 2027 года.

Механизм заменит текущую поддержку ЕС Украине через Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества - Глобальная Европа (NDICI) и Программу макроэкономической финансовой помощи (MFA+), срок действия которых истекает в конце 2023 года.

Кроме того, Украина также зачислит средства, которые получит от Механизма предвступительной помощи (IPA).

Финдопомощь от ЕС

В июне президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала выделение финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для Украины.

Позже Совет министров по экономике и финансам рассмотрел предложения Европейской комиссии по пересмотру многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, который включает создание Украинского фонда в объеме 50 млрд евро.

Чтобы получить такое финансирование, Украина должна представить план восстановления, который должен состоять из направлений инвестирования и реформ, включая преобразования, связанные с интеграцией Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что 3 октября Европарламент одобрил пересмотр бюджета ЕС на 2021-2027 годы, содержащий положение об образовании специального Украинского фонда в 50 млрд евро.

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