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К концу года большинство сражений с РФ завершатся. Буданов рассказал, когда ждать перелома

Фото: Кирилл Буданов, глава ГУР (Ukrinform TV)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Перелом в войне с Россией наступит в августе, а до конца года завершится большинство сражений. Украина вернет все оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Sky News.

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий", - сказал Буданов.

По его словам, Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым. Глава ГУР добавил, что не удивлен неудачами российской армии.

"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются", - уточнил Буданов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля с нескольких направлений. В первые дни российские войска смогли продвинуться к Киеву, Харькову, Херсону и Николаеву. Впоследствии оккупанты отступили от украинской столицы и вернулись на территорию РФ.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о стратегическом поражении России в войне.

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