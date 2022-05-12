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Российское стратегическое поражение очевидно всем в мире, - Зеленский о вражеских обстрелах

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Четверг 12 мая 2022 23:41
Российское стратегическое поражение очевидно всем в мире, - Зеленский о вражеских обстрелах Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российская Федерация в войне против Украины потерпела стратегическое поражение и не может достичь военного успеха, поэтому продолжает "огрызаться" ракетными ударами и обстрелами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Президент отметил, что этой ночью войска РФ нанесли удар по Черниговской области, ударив по школам. Также оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области, били по Запорожской области, по городам и селам Донбасса.

"Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркивает, что задача Украины - бороться до достижения своих целей в этой войне.

"Освободить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность", - сказал он.

Видео: Владимир Зеленский высказался о российских обстрелах и стратегическом поражении Кремля

Ранее сообщалось, что 12 мая РФ нанесла массовый удар по Полтавской области, выпустив 12 ракет по Кременчугу.

Также мы писали, что в результате ночного авиаудара РФ 12 мая по Новгород-Северскому в Черниговской области погибли три человека, более 10 ранены.

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