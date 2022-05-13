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До кінця року більшість битв з РФ завершаться. Буданов розповів, коли чекати перелому

Фото: Кирило Буданов, голова ГУР (Ukrinform TV)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Перелом у війні з Росією настане в серпні, а до кінця року завершиться більшість битв. Україна поверне всі окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова Sky News.

"Перелом буде в другій половині серпня. До кінця цього року буде завершена велика частина активних бойових дій", - сказав Буданов.

За його словами, Україна поверне всі окуповані Росією території, включаючи Донбас і Крим. Глава ГУР додав, що не здивований невдачами російської армії.

"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони складаються", - уточнив Буданов.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого з декількох напрямків. У перші дні російські війська змогли просунутися до Києва, Харкова, Херсона і Миколаєва. Згодом окупанти відступили від української столиці і повернулися на територію РФ.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про стратегічну поразку Росії у війні.

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