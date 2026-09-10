Концерти та фестивалі під час тривоги: Мінкульт оновив правила

Мінкульт затвердив нові рекомендації для організаторів масових подій. Згідно з рішенням, у разі оголошення "жовтого" рівня повітряної загрози захід можна продовжувати. Головною умовою для цього є наявність доступного укриття, яке здатне вмістити абсолютно всіх відвідувачів, учасників та персонал.

Інший порядок дій передбачено для критичної небезпеки. Під час "червоного" рівня захід заборонено розпочинати взагалі. Якщо ж подія вже триває, її зобов'язані негайно припинити та організувати швидкий перехід усіх присутніх до укриття.

Організатори мають заздалегідь повідомити гостей про розташування найближчого укриття та роз'яснити порядок дій у разі зміни рівня загрози. При цьому самі відвідувачі мають право самостійно вирішувати, чи залишатися їм на заході, чи одразу перейти в безпечне місце.

Особливості заходів просто неба

Для концертів, фестивалів, виставок та ярмарків під відкритим небом встановлено додаткові вимоги. Організатори зобов'язані попередньо оцінити відстань до укриттів, їхню місткість та можливість оперативно перемістити людей без небезпечного скупчення та тисняви.

Якщо організувати швидкий та безперешкодний доступ усіх учасників до сховища неможливо, проводити такі заходи просто неба під час "жовтого" рівня загрози не рекомендують.