Концерты и фестивали во время тревоги: Минкульт обновил правила

Минкульт утвердил новые рекомендации для организаторов массовых событий. Согласно решению, в случае объявления "желтого" уровня воздушной угрозы мероприятие можно продолжать. Главным условием для этого является наличие доступного укрытия, способного вместить абсолютно всех посетителей, участников и персонал.

Другой порядок действий предусмотрен для критической угрозы. Во время "красного" уровня мероприятие запрещено начинать вообще. Если же событие уже продолжается, его обязаны немедленно прекратить и организовать быстрый переход всех присутствующих в укрытие.

Организаторы должны заранее уведомить гостей о расположении ближайшего укрытия и разъяснить порядок действий в случае изменения уровня угрозы. При этом сами посетители имеют право самостоятельно решать, оставаться ли им на мероприятии или сразу перейти в безопасное место.

Особенности мероприятий под открытым небом

Для концертов, фестивалей, выставок и ярмарок под открытым небом установлены дополнительные требования. Организаторы обязаны предварительно оценить расстояние до укрытий, их вместимость и возможность оперативно переместить людей без опасного скопления и давки.

Если организовать быстрый и беспрепятственный доступ всех участников к хранилищу невозможно, проводить такие мероприятия под открытым небом во время "желтого" уровня угрозы не рекомендуют.