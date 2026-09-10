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Концерты и фестивали во время тревоги: Минкульт обновил правила

22:29 10.09.2026 Чт
2 мин
Организаторы должны заранее информировать о расположении ближайшего укрытия
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Минкульт обновил правила для массовых мероприятий (Getty Images)

В Украине обновили правила проведения массовых культурных и развлекательных мероприятий во время тревог. Концерты и фестивали разрешили продолжать во время "желтого" уровня опасности, но при четких требованиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры.

Минкульт утвердил новые рекомендации для организаторов массовых событий. Согласно решению, в случае объявления "желтого" уровня воздушной угрозы мероприятие можно продолжать. Главным условием для этого является наличие доступного укрытия, способного вместить абсолютно всех посетителей, участников и персонал.

Другой порядок действий предусмотрен для критической угрозы. Во время "красного" уровня мероприятие запрещено начинать вообще. Если же событие уже продолжается, его обязаны немедленно прекратить и организовать быстрый переход всех присутствующих в укрытие.

Организаторы должны заранее уведомить гостей о расположении ближайшего укрытия и разъяснить порядок действий в случае изменения уровня угрозы. При этом сами посетители имеют право самостоятельно решать, оставаться ли им на мероприятии или сразу перейти в безопасное место.

Особенности мероприятий под открытым небом

Для концертов, фестивалей, выставок и ярмарок под открытым небом установлены дополнительные требования. Организаторы обязаны предварительно оценить расстояние до укрытий, их вместимость и возможность оперативно переместить людей без опасного скопления и давки.

Если организовать быстрый и беспрепятственный доступ всех участников к хранилищу невозможно, проводить такие мероприятия под открытым небом во время "желтого" уровня угрозы не рекомендуют.

Напомним, во время "желтого" уровня угрозы ученики не могут продолжать обучение в классах. Образовательный процесс прерывается, а все его участники должны перейти к укрытию. Если оно не рассчитано на всех учащихся, учебное заведение должно организовать смешанную или посменную форму обучения.

РБК-Украина также писало, что кинотеатры в Украине будут работать во время "желтого" уровня воздушной тревоги. В то же время, правила работы могут отличаться в зависимости от конкретной сети.

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