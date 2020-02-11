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У концерна Boeing в январе впервые за 58 лет не заказали ни одного самолета

Новости » Транспорт     11.02.2020 - 21:58
У концерна Boeing в январе впервые за 58 лет не заказали ни одного самолета
Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max

Американский авиакосмический концерн Boeing за январь 2020 года не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года. Об это сообщает Reuters.

Из-за кризиса, который начался после двух катастроф с участием некогда самого продаваемого в США лайнера 737 MAX, в прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов.

Впрошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

Отметим, американская компания Boeing обнаружила на авиалайнерах модели 737 Max новую проблему с программным обеспечением. В декабре 2019 года Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.

Напомним, в аэропорту Израиля, в Тель-Авиве у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

Ранее, в январе произошла авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

В авиалайнерах Boeing 737 Max обнаружили новую проблему с программным обеспечением
Новости Украины BoeingзаказчикиBoeing 737Самолет
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