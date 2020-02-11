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У концерну Boeing в січні вперше за 58 років не замовили жодного літака

Новини » Транспорт     11.02.2020 - 21:58
У концерну Boeing в січні вперше за 58 років не замовили жодного літака
Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

З березня 2019 року діє всесвітня заборона на польоти Boeing 737 Max

Американський авіакосмічний концерн Boeing за січень 2020 року не оформив жодного нового замовлення на літаки вперше з 1962 року. Про це повідомляє Reuters.

Через кризу, яка почалася після двох катастроф з участю колись найбільш продаваного в США лайнера 737 MAX, минулого місяця компанія поставила замовникам тільки 13 літаків.

Минулого року Boeing завершив січень з 45 новими замовленнями та поставками 46 літаків.

Зазначимо, американська компанія Boeing виявила на авіалайнерах моделі 737 Max нову проблему з програмним забезпеченням. У грудні 2019 року Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.

Нагадаємо, в аеропорту Ізраїлю, в Тель-Авіві у літака Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air у лайнера загорівся двигун при розгоні перед зльотом.

Раніше, в січні сталася аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

В авіалайнерах Boeing 737 Max виявили нову проблему з програмним забезпеченням
Новини України BoeingзаказчикиBoeing 737Літак
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