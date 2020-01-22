Boeing 737 Max вернут на рейсы не ранее чем через пол года

Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Проверка продлится дольше, чем планировалось

Boeing может затягивать проведение проверок, необходимые для возобновления эксплуатации существующих самолетов серии 737 Max. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC News.

Boeing ожидает, что регуляторы позволят возобновить эксплуатацию самолетов 737 Max не ранее, чем в середине 2020 года.

В компании уточнили, что проверка и подтверждение готовности для возобновления полетов займет времени на несколько месяцев дольше, чем планировалось ранее.

РБК-Украина писало, что Boeing официально прекратил производство самолетов 737 Max. Производство этих самолетов было приостановлено еще в декабре.

Ранее сообщалось, американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф

Напомним, компания Boeing пытается получить кредит в размере 10 млрд долларов или больше, поскольку компания терпит большие убытки через две авиакатастрофы Boeing 737 Max.