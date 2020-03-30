Концепция реинтеграции Крыма будет похожа на подход к ОРДЛО, - Резников

Фото: Алексей Резников (president.gov.ua)

Возвращение Крыма является более сложным вопросом

Главная концепция реинтеграции Крыма будет схожа с концепцией по реинтеграции оккупированных регионов Донецкой и Луганской области (ОРДЛО). Об это в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

При этом он отметил, что реинтеграция Крыма является более сложным процессом.

"Крым - это другой трек и с точки зрения переговоров, и модели реинтеграции, более сложной. И над этим мы тоже думаем. Главная концепция реинтеграции будет похожа. Мы сможем реинтегрировать, вернуть через умы, через сердца только построением лучшей жизни на территории континентальной Украины", - сказал Резников.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что, по словам Резникова, проведение выборов в ОРДЛО осенью 2020 года является идеальным вариантом, однако не самым вероятным. Он отметил, что выборы могут состояться и через год, и через 45 лет.

Также сообщалось, что невыполнение минских соглашений может привести к снятию санкций против России. Как отметил Резников, в Европе многие хотят это сделать, поэтому Украине необходимо не давать им для этого повод.