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Невыполнение Минска приведет к снятию санкций, - Резников

Новости » Политика     30.03.2020 - 13:05
Невыполнение Минска приведет к снятию санкций, - Резников
Фото: Алексей Мережко (kievcity.gov.ua)

Украине необходимо оживить минский процесс и сделать его эффективным

Невыполнение Украиной минских соглашений дает шанс на снятие санкций с Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

По словам Резникова, сейчас многие в Европе хотят снять санкции с России, поэтому Украине необходимо не давать им для этого повода.

"Безусловно, выход из Минска предполагал бы риски возможного снятия этих санкций. Ми ведь понимаем, что в Европе от санкций устали, в том числе и от нас с вами. Наша задача - любыми усилиями не дать повода и шанса тем политическим силам и бизнес-отраслям, которые давят на политическое руководство Европы, снять санкции против агрессора", - сообщили он.

Как отметил Резников, в связи с этим власти Украины сейчас пытаются действовать быстро, чтобы оживить минский процесс и сделать его эффективным.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у президента России Владимира Путина есть год, чтобы завершить войну на Донбассе. В случае отсутствия прогресса Украина готова выйти из минских соглашений.

Напомним, 13 марта Совет Евросоюза продлил санкции против России за агрессию в Украине. Санкции были продлены на полгода против 175 сепаратистов и россиян, а также 44 организаций.

Резников считает реальным дедлайн Зеленского по завершению войны на Донбассе Резников о выборах в ОРДЛО: они могут состояться как через полгода, так и через 45 лет
Новости Украины минские соглашенияАлексей РезниковСанкции против России
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