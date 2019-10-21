В конце октября в Украине ожидается значительное похолодание

Погода в Украине в конце октября-начале ноября будет прохладной, ожидается значительное похолодание и морозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

Как отметила синоптик, температура может опуститься до -5 градусов мороза.

"Существенное похолодание предполагается с 28-го октября, до +10+14 градусов в течение дня, а с 31-го октября -1 ноября температура воздуха поползет к ночным -1-5 градусов, днем до +5+10 градусов", - сообщила Диденко.

Напомним, на этой неделе погода в Украине в большинстве областей ожидается без осадков, со слабым ветром и туманами. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +17+24 градусов тепла, ожидается грязный воздух из-за туманов.

Также РБК-Украина сообщало, что 21 октября в Украине сохранится тепло и солнце. Средняя температура в дневное время ожидается от +19 до +22 градусов. В западных областях будет теплее, днем от +20 до +24, а в Одесской области до +17 +19 градусов тепла.

Кроме этого, в столице 19 октября столбик термометра поднялся до 23,3 градусов тепла, что на 2,1 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1957 году. Так, этот день стал самым жарким за всю историю наблюдений.