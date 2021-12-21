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Выходные на католическое Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 06:05
Выходные на католическое Рождество: сколько будут отдыхать украинцы Фото: на Рождество в Украине будет три выходных подряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рождество Христово по западному обряду является официальным праздником в Украине с 2017 года. Благодаря этому выходными будут три дня подряд - с 25 по 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В этом году Рождество выпадает на субботу (25 декабря). Согласно закону, выходной день переносится на понедельник, 27 декабря.

Выходные на католическое Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

Кроме того, по три выходных дня в Украине будет и Новый год и на Рождество по восточному обряду - с 1 по 3 января и с 7 по 9 января.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2021 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество, Пасха и Новый год. Наименее популярными были День труда (9%) и День Конституции Украины (9%).

Отметим, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

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