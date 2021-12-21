Вихідні на католицьке Різдво: скільки відпочиватимуть українці

Різдво Христове за західним обрядом є офіційним святом в Україні з 2017 року. Завдяки цьому вихідними будуть три дні поспіль - з 25 по 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Крім того, по три вихідні дні в Україні буде і Новий рік і на Різдво за східним обрядом - з 1 по 3 січня і з 7 по 9 січня.

Цього року Різдво випадає на суботу (25 грудня). Згідно із законом, вихідний день переноситься на понеділок, 27 грудня.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2021 році улюбленими святами українців залишаються Різдво, Великдень і Новий Рік. Найменш популярними були День Праці (9%) і День Конституції України (9%).

Відзначимо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. У той же час в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.