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Вихідні на католицьке Різдво: скільки відпочиватимуть українці

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Україна, Вівторок 21 грудня 2021 06:05
Вихідні на католицьке Різдво: скільки відпочиватимуть українці Фото: на Різдво в Україні буде три вихідних поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Різдво Христове за західним обрядом є офіційним святом в Україні з 2017 року. Завдяки цьому вихідними будуть три дні поспіль - з 25 по 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Цього року Різдво випадає на суботу (25 грудня). Згідно із законом, вихідний день переноситься на понеділок, 27 грудня.

Вихідні на католицьке Різдво: скільки відпочиватимуть українці

Крім того, по три вихідні дні в Україні буде і Новий рік і на Різдво за східним обрядом - з 1 по 3 січня і з 7 по 9 січня.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2021 році улюбленими святами українців залишаються Різдво, Великдень і Новий Рік. Найменш популярними були День Праці (9%) і День Конституції України (9%).

Відзначимо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. У той же час в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

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