До конца сессии Рада рассмотрит около 200 законопроектов

В проект повестки дня второй сессии Верховной рады 9 созыва вошло около 190 законопроектов. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 50 из них определены президентом Владимиром Зеленским как неотложные.

"В предложенный нам проект повестки дня второй сессии вошло 188 вопросов. Подавляющее большинство из них касается инициатив народных депутатов, из которых 50 определены президентом Украины как неотложные", - заявил Разумков.

Спикер Рады отметил, что к переходным из прошлого созыва ВР принадлежит 69 вопросов.

"Еще 13 неотложных проектов инициированы президентом Украины. К переходным из прошлого созыва принадлежит 69 вопросов. Среди них 63 законопроекта, которые поручили подготовить ко второму и последующему чтению. Также 4 законопроекта, которые возвращены с вето президента для повторного рассмотрения. Еще 20 переходных законопроектов по выводам комитета предлагается не включать в повестку дня сессии как потерявшие актуальность", - добавил Разумков.

Кроме того, ВР на этой сессии должна рассмотреть 7 законов Зеленского о внесении изменений в Основной закон.

"На этой сессии нам нужно рассмотреть еще 7 законопроектов о внесении изменений в Конституцию и которые были включены в повестку дня и ожидают выводов КСУ... Важная задача, которая стоит перед нами на текущей сессии - это рассмотрение закона о государственном бюджете Украины", - заявил Разумков.

Напомним, Разумков заявил, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год на пленарной неделе с 17 по 20 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о планах "СН" принять полтысячи законопроектов до конца года.