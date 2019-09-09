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До кінця сесії Рада розгляне майже 200 законопроектів

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При цьому 50 законопроектів визначені президентом як невідкладні

До проекту порядку денного другої сесії Верховної ради 9 скликання увійшло близько 190 законопроектів. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 50 з них визначені президентом Володимиром Зеленським як невідкладні.

"У запропонований нам проект порядку денного другої сесії увійшло 188 питань. Переважна більшість з них стосується ініціатив народних депутатів, з яких 50 визначено президентом України як невідкладні", - заявив Разумков.

Спікер Ради зазначив, що до перехідних з минулого скликання ВР належить 69 питань.

"Ще 13 невідкладних проектів ініційовані президентом України. До перехідних з минулого скликання належить 69 питань. Серед них 63 законопроекти, які доручили підготувати до другого та наступного читання. Також 4 законопроекти, які повернуті з вето президента для повторного розгляду. Ще 20 перехідних законопроектів за висновками комітету пропонується не включати до порядку денного сесії як такі, що втратили актуальність", - додав Разумков.

Крім того, ВР на цій сесії має розглянути 7 законів Зеленського про внесення змін до Основного закону.

"На цій сесії нам потрібно розглянути ще 7 законопроектів, щодо внесення змін до Конституції і які були включені до порядку денного і очікують висновків КСУ... Важливе завдання, яке стоїть перед нами на поточній сесії - це розгляд закону про державний бюджет України", - заявив Разумков.

Нагадаємо, Разумков заявив, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2020 рік на пленарному тижні з 17 по 20 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про плани "СН" прийняти півтисячі законопроектів до кінця року.

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