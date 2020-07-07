Главу Нацбанка могут назначить на следующей неделе

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Давид Арахамия не исключил, что Совет правления НБУ могут изменить

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что назначение главы Национального банка Украины может состояться уже на следующей неделе. Он также не исключил, что Совет правления Нацбанка может быть изменен.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я думаю, что мы будем избирать главу Нацбанка и дальше от этого будет зависеть, какая будет команда", - отметил Арахамия.

Нардеп отметил, что новый глава НБУ должен быть независимым органом политически. В то же время, в обязанности главы Нацбанка входит развитие экономической политики Украины.

"Если взять закон о НБУ, там не только один пункт об таргетировании и управлении инфляцией. Там о развитии экономики и все другие задачи, которые нужно воплощать в жизнь... Но надо быть независимым от политики, а не от страны. У депутатов сложилось мнение, что НБУ видит себя независимым от Украины вообще. И это вызвало это беспокойство", - добавил он.

Напомним, Смолий подал в отставку с поста главы Нацбанка 1 июля. Свое решение он объяснил политическим давлением со стороны Офиса президента.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вместе с руководством НБУ и участниками финансового рынка обсудили кандидатуры нового главы Нацбанка.

Источник РБК-Украина рассказал, Смолия может заменить глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Кроме того, глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что назначение нового главы НБУ должно состояться до 17 июля.