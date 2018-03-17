С начала года полиция пресекла деятельность 60 ОПГ, - Аброськин

С начала 2018 года полиция пресекла деятельность 60 организованных преступных групп (ОПГ). Об этом заявил первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба его ведомства.

"В 2014 году за первые два месяца была приостановлена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций (ОГ и ПО), тогда как за аналогичный период этого года - 60. Число раскрытых полицейскими банд выросло с трех в 2014 году до девяти - в 2018-м. Также в этом году разоблачено 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против семи - в 2014 году", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, больше всего преступных групп выявлено усилиями оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики.

Фото: инфографика разоблачение ОПГ в Украине (Нацполиция)

"В целом же полиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 ОГ и ПО. Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями разоблачена деятельность 9 бандформирований против двух - в 2017 году", - доложил Аброськин.

Он уточнил, что среди обезвреженных ОПГ - семь имели межрегиональный характер, три - транснациональный, шесть - были созданы на этнической основе. К тому же 16 выявленных ОПГ причастны к незаконному обороту наркотиков, еще 5 - к незаконному обороту оружия.

Как отчитались в Нацполиции, в 2018 году полицейскими раскрыты 565 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных организаций. Также правоохранителями в этом году выявлены 236 лиц, которые действовали в составе этих ОГ и ПО, при этом 73 человека из указанного числа - взяты под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция выявила ОПГ, которая обманула вкладчиков банков на 6,5 млн гривен.