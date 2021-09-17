UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

До конца года Хорватия получит безвиз с США

Автор: Тиберий Юрик

Помощник секретаря по международным делам Департамента национальной безопасности США Серена Хой заявила, что американские визы для граждан Хорватии могут быть отменены к концу этого года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По ее словам, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас примет решение до конца сентября.

"И тогда, надеюсь, если все будет хорошо, мы оптимистично ожидаем, что до конца года Хорватия фактически сможет начать использовать программу безвизового режима (VWP) для поездок в США", - сказала Хой.

Ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен официально выдвинул Хорватию на включение в программу безвизового режима США в августе, после того как американское посольство в Загребе объявило, что Хорватия выполнила требование по уровню отказов в выдаче виз ниже 3%.

Напомним, что Хорватия может стать членом еврозоны с 1 января 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБезвизовый режимХорватия