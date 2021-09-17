До кінця року Хорватія отримає безвіз з США

За її словами, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас прийме рішення до кінця вересня.

"І тоді, сподіваюся, якщо все буде добре, ми оптимістично очікуємо, що до кінця року Хорватія фактично зможе почати використовувати програму безвізового режиму (VWP) для поїздок в США", - сказала Хой.

Раніше, держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно висунув Хорватію на включення в програму безвізового режиму США в серпні, після того як американське посольство в Загребі оголосило, що Хорватія виконала вимогу за рівнем відмов у видачі віз нижче 3%.