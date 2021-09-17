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До кінця року Хорватія отримає безвіз з США

Автор: Тіберій Юрик

Помічник секретаря з міжнародних справ Департаменту національної безпеки США Серена Хой заявила, що американські візи для громадян Хорватії можуть бути скасовані до кінця цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За її словами, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас прийме рішення до кінця вересня.

"І тоді, сподіваюся, якщо все буде добре, ми оптимістично очікуємо, що до кінця року Хорватія фактично зможе почати використовувати програму безвізового режиму (VWP) для поїздок в США", - сказала Хой.

Раніше, держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно висунув Хорватію на включення в програму безвізового режиму США в серпні, після того як американське посольство в Загребі оголосило, що Хорватія виконала вимогу за рівнем відмов у видачі віз нижче 3%.

Нагадаємо, що Хорватія може стати членом єврозони з 1 січня 2023 року.

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Сполучені Штати АмерикиБезвізовий режимХорватия