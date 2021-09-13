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Хорватия может присоединиться к зоне евро в 2023 году

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Загреб, Понедельник 13 сентября 2021 17:42
Хорватия может присоединиться к зоне евро в 2023 году Фото: Хорватия может стать членом зоны евро с 2023 года (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Хорватия подписала с Еврокомиссией и странами-участницами зоны евро соглашение, в котором изложены практические шаги по ее переходу на единую европейскую валюту. Ожидается, что Хорватия присоединится к еврозоне с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EU Reporter.

Соглашение было подписано исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, президентом Еврогруппы Пашалом Донохо и управляющим Национального банка Хорватии Борисом Вуйчичем на церемонии, последовавшей за встречей Еврогруппы, которая прошла сегодня в Словении.

Домбровскис на конференции поздравил Хорватию с этим событием, отметив усердную работу властей страны по подготовке к переходу на евро.

Отмечается, что при соблюдении всех требований Хорватия сможет перейти на евро с 1 января 2023 года.

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