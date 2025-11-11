Контррозвідка СБУ запобігла теракту на газопроводі: затримано агента російського ГРУ

Деталі справи

Зловмисник планував підірвати магістральний газопровід, що забезпечує теплопостачання мешканців Харківської та Полтавської областей.

Як встановило слідство, агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій біля вузлової ділянки газових ліній. У разі успішної диверсії частина регіонів могла залишитися без опалення.

За даними СБУ, виконавцем виявився безробітний мешканець Харкова, який потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як залишав антиукраїнські коментарі у проросійських Telegram-каналах.

З ним вийшов на зв’язок бойовик так званого "спецназу ДНР", який воює проти України та співпрацює з російським ГРУ. За його інструкціями агент придбав компоненти для вибухівки та виготовив СВП у підпільному "цеху" в будинку своїх батьків на Харківщині.

Контррозвідка СБУ задокументувала всі етапи підготовки диверсії та затримала чоловіка під час збирання вибухового пристрою.

Під час обшуків у нього вилучили споряджену бомбу та мобільний телефон із доказами співпраці з російською розвідкою.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - готування до вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб. Також розглядається питання про додаткову кваліфікацію дій за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.