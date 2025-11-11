RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Контрразведка СБУ предотвратила теракт на газопроводе: задержан агент российского ГРУ

Фото: СБУ задержала агента ГРУ (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила диверсию, которую готовил агент российской военной разведки (ГРУ) на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Детали дела

Злоумышленник планировал взорвать магистральный газопровод, обеспечивающий теплоснабжение жителей Харьковской и Полтавской областей.

Как установило следствие, агент должен был заложить самодельное взрывное устройство возле узлового участка газовых линий. В случае успешной диверсии часть регионов могла остаться без отопления.

По данным СБУ, исполнителем оказался безработный житель Харькова, который попал в поле зрения российских спецслужб после того, как оставлял антиукраинские комментарии в пророссийских Telegram-каналах.

С ним вышел на связь боевик так называемого "спецназа ДНР", который воюет против Украины и сотрудничает с российским ГРУ. По его инструкциям агент приобрел компоненты для взрывчатки и изготовил СВУ в подпольном "цехе" в доме своих родителей на Харьковщине.

Контрразведка СБУ задокументировала все этапы подготовки диверсии и задержала мужчину во время сбора взрывного устройства.

Во время обысков у него изъяли снаряженную бомбу и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской разведкой.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - приготовление к совершению теракта по предварительному сговору группой лиц. Также рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий по статье о государственной измене в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

 

 

Напомним, еще один российский агент получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По заказу РФ злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны ВСУ.

Недавно агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал вражеские удары по Запорожью.

На такой же срок осудили российского агента, который сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХарьковГРУ