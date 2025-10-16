Контррозвідка Британії попередила про загрози для країни з боку Росії, Китаю та Ірану

Велика Британія стикається зі зростаючою загрозою з боку Росія, Ірану та Китаю. Ризик тероризму є "величезним".
Про це завив генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Британії MI5 Кен МакКаллум, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
МакКаллум заявив, що кількість людей, щодо яких проводяться розслідування щодо діяльності, що представляє загрозу для держави, зросла на 35%.
Він додав, що ворожі країни постійно вдаються до "потворних" методів, які зазвичай використовують терористи.
За словами МакКалума, MI5 перешкодила "руху шпигунських операцій з ворожим наміром" з боку Росії, а також простежила понад 20 потенційно смертельних змов, пов’язаних з Іраном.
"У 2025 році MI5 зіштовхується з більшою кількістю та різноманітністю загроз як від терористів, так і від держав, ніж я коли-небудь бачив", - сказав він у своїй щорічній промові в штаб-квартирі MI5 у Лондоні.
Агентство зазначає, що Британія неодноразово звинувачувала Росію, Іран і Китай у ворожих діях, хоча всі ці країни заперечують звинувачення.
Раніше цього року шість болгар були ув’язнені за шпигунство на користь Росії, проводячи спостереження, а п’ять чоловіків були засуджені за підпал підприємств, пов’язаних з Україною, у Лондоні, який, за словами британських чиновників, було замовлено російським ПВК "Вагнера".
"Разом з нашими партнерами по всій Європі MI5 продовжить виявляти тих, хто виконує накази російських бандитів. І ми продовжимо простежувати сліди назад до тих, хто дає накази, хто вважає себе анонімним і невловимим за своїми екранами", - наголосив гендиректор МІ5.
Він також зазначив, що Пекін займається кібершпигунством, заманюючи науковців до Китаю, таємно втручаючись у британське громадське життя, а також переслідуючи прокремлівських дисидентів у Британії.
Щодо Ірану, він сказав, що Тегеран "шалено" намагається змусити замовкнути своїх критиків у всьому світі, і навів приклад того, як Австралія викрила причетність Ірану до антисемітських змов, а влада Нідерландів розкрила невдалу спробу вбивства.
Він також сказав, що терористична загроза для Британії залишається "величезною", оскільки MI5 та поліція зірвали 19 планів терактів на пізніх стадіях з початку 2020 року.
"Аль-Каїда та "Ісламська держава" знову стають більш амбітними, користуючись нестабільністю закордоном, щоб здобути міцніші позиції", - додав він.
Нагадаємо, раніше Служба внутрішньої безпеки Британії МІ5 попередила політиків і співробітників, що вони піддаються нападкам з боку шпигунів із Китаю, РФ та Ірану.
Також Британія оприлюднила докази масштабних шпигунських операцій Китаю, які загрожували національній безпеці та економіці країни.
Раніше у Британії неодноразово затримували російських шпигунів, зокрема і серед дипломатів. Також, як повідомлялося, наприкінці минулого року кілька російських дипломатів змогли проникнути у закриту частину британського парламенту під час екскурсії.
Також раніше було відомо, що британська розвідка MI6 запускає власний спеціалізований портал Silent Courier у даркнеті для вербування шпигунів із Росії.