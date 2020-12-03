Контрразведка США предупреждает команду Байдена о китайском влиянии

Фото: Джо Байден (flickr.com)

Китай после президентских выборов прилагает усилия по оказанию влияния на потенциальных сотрудников администрации нового президента США. Контрразведка ведет среди них разъяснительную работу.

Об этом заявил директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина, передает Reuters.

По словам чиновника, контрразведка в настоящее время "играет на стороне не только членов новой администрации, но тех, кто находится рядом с ними".

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы новая администрация поняла, что такое влияние, как оно выглядит, каково оно на вкус, каково оно на ощупь", - заявил он.

Он в связи с этим отметил, что очень важным является получение провозгласившего себя президентом Джо Байдена допуска к секретным брифингам разведсообщества.

Выступивший в институте помощник генпрокурора по нацбезопасности Джон Демерс привал новую администрацию сохранять бдительность в отношении угроз иностранного влияния, отмечая, что широта этого влияния со стороны Китая не была "раскрыта публично, как это, вероятно, будет в ближайшие годы".

Он также указал на потенциальные уроки, извлеченные другими странами после вмешательства России в выборы в 2016 году, которое включало в себя хакерские и дезинформационные усилия.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай.

Также РБК-Украина писало, что Трамп готов был рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик.

Кроме того, американский лидер обвинял Китай в росте числа безработных в США.