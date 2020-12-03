Контррозвідка США попереджає команду Байдена про китайський вплив

Фото: Джо Байден (flickr.com)

Китай після президентських виборів докладає зусилля з надання впливу на потенційних співробітників адміністрації нового президента США. Контррозвідка веде серед них роз'яснювальну роботу.

Про це заявив директор американського Національного центру контррозвідки і безпеки Вільям Эваніна, передає Reuters.

За словами чиновника, контррозвідка зараз "грає на стороні не тільки членів нової адміністрації, але тих, хто знаходиться поруч з ними".

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб нова адміністрація зрозуміла, що такий вплив, як він виглядає, який він на смак, який він на дотик", - заявив він.

У зв'язку з цим він зазначив, що дуже важливим є отримання Джо Байденом допуску до секретних брифінгів розвідспільноти.

Помічник генпрокурора з нацбезпеки Джон Демерс закликав нову адміністрацію зберігати пильність щодо загроз іноземного впливу, відзначаючи, що широта цього впливу з боку Китаю не була "розкрита публічно, як це, ймовірно, буде в найближчі роки".

Він також вказав на потенційні уроки, витягнуті іншими країнами після втручання Росії у вибори у 2016 році, яке охоплювало хакерські та дезінформаційні зусилля.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати планують прийняти нові заходи економічного впливу на Китай.

Також РБК-Україна писало, що Трамп готовий був розглянути можливості роз'єднання американської та китайської економік.

Крім того, американський лідер звинуватив Китай у зростанні кількості безробітних в США.