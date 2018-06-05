Контрразведка разоблачила агента "Министерства госбезопасности ДНР"

Агент проводил разведку военных объектов ВСУ, за каждую сделку получал 15 тыс. российских рублей

Военная контрразведкой операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе разоблачила агента так называемого "Минитерства госбезопасности" террористической организации "ДНР". Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Отмечается, что агента "ДНР" военнослужащие одной из бригад ООС разоблачили еще 3 июня 2018 года. Им оказался житель Ясиноватой 1995 г.р, Алексей Наводничий.

"Представителями военной контрразведки СБУ со склада Объединенных сил установлено, что указанный гражданин относится к разведывательно-агентурной сети террористической организации "МГБ ДНР", который с марта 2018 года по заданию своих кураторов проводил разведку военных объектов ВС Украины в районе Марьинки, за что получал вознаграждение в размере 15 000 рублей РФ за каждое выполненное задание", - говорится в сообщении

Материалы по Наводничем направлено в Волновахский отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, которым начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Напомним, в конце мая 2018 года в районе проведения ООС украинские военнослужащие обнаружили и задержали агента боевиков "ДНР".