Контррозвідка викрила агента "Міністерства держбезпеки ДНР"

Агент проводив розвідку військових об'єктів ЗСУ, за кожну операцію отримував 15 тис. російських рублів

Військова контррозвідкою операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі викрила агента так званого "Міністерства держбезпеки" терористичної організації "ДНР". Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Зазначається, що агента "ДНР" військовослужбовці однієї з бригад ООС викрили ще 3 червня 2018 року. Ним виявився мешканець Ясинуватої 1995 р.н, Олексій Наводнічий.

"Представниками військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил встановлено, що вказаний громадянин належить до розвідувально-агентурної мережі терористичної організації "МДБ ДНР", який з березня 2018 року за завданням своїх кураторів проводив розвідку військових об’єктів ЗС України в районі Мар’їнки, за що отримував винагороду в розмірі 15 000 рублів РФ за кожне виконане завдання", - йдеться у повідомленні.

Матеріали щодо Наводнічого скеровано до Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області, яким розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України (Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Нагадаємо, наприкінці травня 2018 року у районі проведення ООС українські військовослужбовці виявили та затримали агента бойовиків "ДНР".