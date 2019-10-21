Контррозвідка Чехії оголосила про розкриття російської шпигунської мережі

Фото: Михайло Коуделка (gosint.wordpress.com)

Шпигунська мережа діє через посольство РФ в Празі

Керівник Служба безпеки та інформації Чехії Михайло Коуделка заявив, що його відомство і чеська поліція викрили діяльність російської шпигунської мережі, яка діє через посольство РФ в Празі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на чеські ЗМІ.

За словами глави BIS, ця мережа "була створена людьми, пов'язаними з російськими розвідувальними службами, і фінансуються з Росії і російського посольства".

"Ця мережа була повністю розгромлена і обезголовлена", - сказав він.

Коуделка стверджує, що члени мережі планували атаки проти цілей у Чехії та в інших країнах через інтернет. Він також сказав, що ця мережа була частиною більш великої структури, створеної Росією в інших європейських країнах. Однак, як повідомляють ЗМІ, керівник BIS не став називати ці країни.

Нагадаємо, раніше Чехія видала США російського хакера, який вкрав дані 117 млн користувачів. 30-річний Євген Нікулін звинувачується в США в крадіжці даних близько 117 млн користувачів LinkedIn та інших компаній.

Нікулін був затриманий у Празі 5 жовтня 2016 року за участю ФБР на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Інтерполом. США звинувачують Нікуліна в хакерській атаці і крадіжці даних близько 117 млн користувачів LinkedIn, Dropbox і інших інтернет-компаній. Москва також вимагала видачі Нікуліна, звинувачуючи його у крадіжці, організованій через інтернет в 2009 році.