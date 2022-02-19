Контрразведка Британии сообщила о попытках вмешательства в дела страны извне

Глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум заявил, что экспертов его ведомства шпионская деятельность в стране начинает беспокоить не меньше, чем терроризм. Другие государства пытаются оказать влияние на британскую "экономику, демократию, общество".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Он отметил, что каждый понедельник проводит совещание руководящей команды, которая концентрируется на угрозах стране.

"На протяжении последних лет мы, к сожалению, стали свидетелями мощного возрождения ряда угроз, шпионажа и вмешательства в дела Великобритании со стороны ряда влиятельных государств", - сказал глава MI-5.

При этом он не назвал никаких конкретных стран.