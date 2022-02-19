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Контрразведка Британии сообщила о попытках вмешательства в дела страны извне

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Лондон, Суббота 19 февраля 2022 04:16
Контрразведка Британии сообщила о попытках вмешательства в дела страны извне Фото: Контрразведка Британии сообщила о попытках вмешательства в дела страны извне (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум заявил, что экспертов его ведомства шпионская деятельность в стране начинает беспокоить не меньше, чем терроризм. Другие государства пытаются оказать влияние на британскую "экономику, демократию, общество".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Он отметил, что каждый понедельник проводит совещание руководящей команды, которая концентрируется на угрозах стране.

"На протяжении последних лет мы, к сожалению, стали свидетелями мощного возрождения ряда угроз, шпионажа и вмешательства в дела Великобритании со стороны ряда влиятельных государств", - сказал глава MI-5.

При этом он не назвал никаких конкретных стран.

Напомним, британское правительство выступило с заявлением о том, что к кибератакам на украинский финансовый сектор причастна российская разведка. В заявлении говорится, что Британия полностью поддерживает Украину перед лицом российской агрессии.

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