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Контррозвідка Британії повідомила про спроби втручання у справи країни ззовні

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Лондон, Субота 19 лютого 2022 04:16
Контррозвідка Британії повідомила про спроби втручання у справи країни ззовні Фото: контррозвідка Британії повідомила про спроби втручання у справи країни ззовні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава британської служби контррозвідки MI-5 Кен Маккаллум заявив, що експертів його відомства шпигунська діяльність в країні починає турбувати не менше, ніж тероризм. Інші держави намагаються вплинути на британську "економіку, демократію, суспільство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Він зазначив, що щопонеділка проводить нараду керівної команди, яка концентрується на загрозах країні.

"Протягом останніх років ми, на жаль, стали свідками потужного відродження ряду загроз, шпигунства і втручання в справи Великобританії з боку ряду впливових держав", - сказав глава MI-5.

При цьому він не назвав жодних конкретних країн.

Нагадаємо, британський уряд виступив із заявою про те, що до кібератак на український фінансовий сектор причетна російська розвідка. У заяві йдеться, що Британія повністю підтримує Україну перед обличчям російської агресії.

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