"Контролюють хіба підвали": в УОС висміяли заяви РФ про Куп’янськ

Угруповання об’єднаних сил спростувало заяви російської пропаганди про нібито контроль над Куп’янськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Угруповання об'єднаних сил.
В УОС звернули увагу на Telegram-канал Міністерства оборони РФ, де протягом кількох днів публікують відео з людьми у балаклавах, які заявляють про «наступ» з міста.
"Маємо зазначити, що російські військові в місті контролюють хіба підвали довкола себе, зате наступати можуть відразу в будь-який бік - як і будь-хто, хто перебуває в оточенні. Інша справа - що цей наступ гарантовано завершиться для них знищенням", - зазначили в УОС.
В УОС також іронічно прокоментували тактику заперечення, яку використовують російські пропагандисти, зазначивши, що її простіше було б проілюструвати графічно, ніж сприймати серйозно.
Ситуація в районі Куп’янська залишається однією з найнапруженіших на сході України. Українські сили відновлюють контроль над позиціями, ведуть запеклі бої в місті та навколо нього, тоді як російські війська намагаються втриматися. Обстановка на цьому напрямку змінюється практично щодня.
Раніше начальник управління комунікацій угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов зазначав, що повна зачистка Куп’янська може тривати ще кілька тижнів - у місті залишаються окремі осередки, де переховуються окупанти.
Водночас українські захисники вже звільнили від російських військових житловий масив Ювілейний.