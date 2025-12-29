"Контролюють хіба підвали": в УОС висміяли заяви РФ про Куп’янськ

В УОС звернули увагу на Telegram-канал Міністерства оборони РФ, де протягом кількох днів публікують відео з людьми у балаклавах, які заявляють про «наступ» з міста.

"Маємо зазначити, що російські військові в місті контролюють хіба підвали довкола себе, зате наступати можуть відразу в будь-який бік - як і будь-хто, хто перебуває в оточенні. Інша справа - що цей наступ гарантовано завершиться для них знищенням", - зазначили в УОС.

В УОС також іронічно прокоментували тактику заперечення, яку використовують російські пропагандисти, зазначивши, що її простіше було б проілюструвати графічно, ніж сприймати серйозно.