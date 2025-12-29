"Контролируют разве что подвалы": в УОС высмеяли заявления РФ о Купянске

В УОС обратили внимание на Telegram-канал Министерства обороны РФ, где в течение нескольких дней публикуют видео с людьми в балаклавах, которые заявляют о "наступлении" из города.

"Должны отметить, что российские военные в городе контролируют разве что подвалы вокруг себя, зато наступать могут сразу в любую сторону - как и любой, кто находится в окружении. Другое дело - что это наступление гарантированно завершится для них уничтожением", - отметили в УОС.

В УОС также иронично прокомментировали тактику отрицания, которую используют российские пропагандисты, отметив, что ее проще было бы проиллюстрировать графически, чем воспринимать всерьез.