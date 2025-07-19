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Контрольований вибух: на узбережжі Одеської області військові підірвали морську міну (відео)

Фото: на узбережжі Одеської області військові підірвали морську міну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бійці Військово-морських сил ЗСУ виявили та ліквідували морську міну, яку винесло хвилями на берег у Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.

"На узбережжі Одещини одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено чергову протикорабельну морську міну, яку хвилями віднесло до берега. Вибухонебезпечний предмет було оперативно ліквідовано шляхом контрольованого підриву", - зазначили у ВМС ЗСУ.

Військові також нагадали правила поводження з морськими мінами:

  • Не наближайтеся до невідомих предметів у воді чи на березі.
  • Не ігноруйте заборонні знаки чи попередження.
  • У разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляйте відповідні служби.

Розмінування Чорного моря

З початком повномасштабного вторгнення Україна та Росія активно використовували морські міни для захисту свого узбережжя від кораблів та висадки десанту.

Так, минулого тижня у Коблево Миколаївської області поблизу берега детонувала морська міна. В результаті вибуху відомо про одного пораненого.

Також повідомлялось, що в Одеській області військові знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів. Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, за кілька метрів від берега.

З метою боротьби з морськими мінами Румунія, Болгарія і Туреччина створили спільну оперативну групу для знешкодження мін у Чорному морі. Це стало необхідним після того, як унаслідок бойових дій у регіоні стали з'являтися небезпечні об'єкти на морській поверхні, які загрожують судноплавству у регіоні.

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