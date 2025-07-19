Контрольований вибух: на узбережжі Одеської області військові підірвали морську міну (відео)

Розмінування Чорного моря

З початком повномасштабного вторгнення Україна та Росія активно використовували морські міни для захисту свого узбережжя від кораблів та висадки десанту.

Так, минулого тижня у Коблево Миколаївської області поблизу берега детонувала морська міна. В результаті вибуху відомо про одного пораненого.

Також повідомлялось, що в Одеській області військові знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів. Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, за кілька метрів від берега.

З метою боротьби з морськими мінами Румунія, Болгарія і Туреччина створили спільну оперативну групу для знешкодження мін у Чорному морі. Це стало необхідним після того, як унаслідок бойових дій у регіоні стали з'являтися небезпечні об'єкти на морській поверхні, які загрожують судноплавству у регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.