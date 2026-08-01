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Контрольований експорт газу може дати кошти на ремонт об’єктів після обстрілів, - експерт

13:28 01.08.2026 Сб
2 хв
Такий підхід дасть змогу скористатися високими цінами в Європі, не створюючи ризиків для країни
aimg Олександр Мороз
Контрольований експорт газу може дати кошти на ремонт об’єктів після обстрілів, - експерт Експерт вважає, що експорт газу може дати кошти на ремонт об’єктів після обстрілів РФ (фото: Getty Images)
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Україна може дозволяти експорт природного газу невеликими обсягами та на короткі періоди, постійно перевіряючи, чи достатньо ресурсу для внутрішніх потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

За його словами, через зростання цін на європейському ринку продаж частини газу за кордон може бути економічно вигідним. Однак рішення необхідно переглядати залежно від поточного балансу - наприклад, щотижня, раз на десять днів або двічі на місяць.

"Тобто теж можна в режимі оперативного регулювання на кожен період, чи це на тиждень, чи це на декаду, визначати, приймати це рішення: можемо ми собі дозволити експортувати чи не можемо, і якийсь обсяг", - пояснив Прокіп.

Експерт наголосив, що про вільний або необмежений експорт не йдеться. До визначення дозволених обсягів мають бути залучені Міністерство енергетики, "Нафтогаз", Оператор ГТС та біржа. Це дозволить враховувати запаси, потреби споживачів і ситуацію в енергосистемі.

"Але це все має бути контрольований процес, до цього має бути залучений "Нафтогаз", який виконує ПСО, який розуміє, скільки треба газу", - зазначив він.

За словами Прокіпа, Україна може або накопичувати максимальні запаси газу незалежно від ринкової ситуації, або продавати частину надлишку в періоди високих цін і спрямовувати отримані кошти на підтримку галузі. Другий підхід особливо важливий в умовах постійних російських атак на енергетичні об’єкти.

"Бо ми ж дивимося, я не знаю, як там спостерігають/не спостерігають, але у нас буває по чотири-п'ять днів поспіль ідуть обстріли інфраструктури, її ж треба теж ремонтувати", - наголосив експерт.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у другій половині липня в українських підземних сховищах було накопичено близько 13 млрд кубометрів газу - більш ніж на 40% більше, ніж торік.

Як повідомлялося, до початку листопада Україна може накопичити понад 15 млрд кубометрів газу. За урядовими оцінками, такого обсягу має бути достатньо для проходження опалювального сезону.

Зазначимо, Кабмін запровадив нульові квоти на експорт природного газу українського походження на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Раніше видання ExPro з посиланням на джерела на енергетичному ринку повідомляло, що запропонований механізм експорту передбачає можливість газовидобувним компаніям експортувати до 15% власного видобутку.

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