Контролируемый экспорт газа может дать средства на ремонт объектов после обстрелов, - эксперт

Украина может разрешать экспорт природного газа небольшими объемами и на короткие периоды, постоянно проверяя, достаточно ли ресурса для внутренних нужд.

По его словам, из-за роста цен на европейском рынке продажа части газа за границу может быть экономически выгодной. Однако решение необходимо пересматривать в зависимости от текущего баланса - например, еженедельно, раз в десять дней или дважды в месяц.

"То есть тоже можно в режиме оперативного регулирования на каждый период, будь то на неделю или это на декаду, определять, принимать ли это решение: можем мы себе позволить экспортировать или не можем, и какой-то объем", - пояснил Прокоп.

Эксперт подчеркнул, что о свободном или неограниченном экспорте речь не идет. К определению разрешенных объемов должно быть привлечено Министерство энергетики, "Нафтогаз", Оператор ГТС и биржа. Это позволит учитывать запасы, потребности потребителей и ситуацию в энергосистеме.

"Но это все должен быть контролируемый процесс, к этому должен быть привлечен "Нафтогаз", выполняющий ПСО, понимающий, сколько нужно газа", - отметил он.

По словам Прокипа, Украина может либо накапливать максимальные запасы газа вне зависимости от рыночной ситуации, либо продавать часть излишка в периоды высоких цен и направлять полученные средства в поддержку отрасли. Второй подход особенно важен в условиях постоянных российских атак на энергетические объекты.

"Потому что мы смотрим, я не знаю, как там наблюдают/не наблюдают, но у нас бывает по четыре-пять дней подряд идут обстрелы инфраструктуры, ее же нужно тоже ремонтировать", - подчеркнул эксперт.