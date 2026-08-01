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Контролируемый экспорт газа может дать средства на ремонт объектов после обстрелов, - эксперт

13:28 01.08.2026 Сб
2 мин
Такой подход позволит воспользоваться высокими ценами в Европе, не создавая рисков для страны
aimg Александр Мороз
Контролируемый экспорт газа может дать средства на ремонт объектов после обстрелов, - эксперт Эксперт считает, что экспорт газа может дать средства на ремонт объектов после обстрелов РФ (фото: Getty Images)
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Украина может разрешать экспорт природного газа небольшими объемами и на короткие периоды, постоянно проверяя, достаточно ли ресурса для внутренних нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа.

По его словам, из-за роста цен на европейском рынке продажа части газа за границу может быть экономически выгодной. Однако решение необходимо пересматривать в зависимости от текущего баланса - например, еженедельно, раз в десять дней или дважды в месяц.

"То есть тоже можно в режиме оперативного регулирования на каждый период, будь то на неделю или это на декаду, определять, принимать ли это решение: можем мы себе позволить экспортировать или не можем, и какой-то объем", - пояснил Прокоп.

Эксперт подчеркнул, что о свободном или неограниченном экспорте речь не идет. К определению разрешенных объемов должно быть привлечено Министерство энергетики, "Нафтогаз", Оператор ГТС и биржа. Это позволит учитывать запасы, потребности потребителей и ситуацию в энергосистеме.

"Но это все должен быть контролируемый процесс, к этому должен быть привлечен "Нафтогаз", выполняющий ПСО, понимающий, сколько нужно газа", - отметил он.

По словам Прокипа, Украина может либо накапливать максимальные запасы газа вне зависимости от рыночной ситуации, либо продавать часть излишка в периоды высоких цен и направлять полученные средства в поддержку отрасли. Второй подход особенно важен в условиях постоянных российских атак на энергетические объекты.

"Потому что мы смотрим, я не знаю, как там наблюдают/не наблюдают, но у нас бывает по четыре-пять дней подряд идут обстрелы инфраструктуры, ее же нужно тоже ремонтировать", - подчеркнул эксперт.

Что этому предшествовало

Напомним, во второй половине июля в украинских подземных хранилищах было накоплено около 13 млрд кубометров газа - более чем на 40% больше, чем в прошлом.

Как сообщалось, к началу ноября Украина может накопить более 15 млрд кубометров газа. По правительственным оценкам такого объема должно быть достаточно для прохождения отопительного сезона.

Отметим, что Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ранее издание ExPro со ссылкой на источники на энергетическом рынке сообщало, что предложенный механизм экспорта предусматривает возможность газодобывающих компаний экспортировать до 15% собственной добычи.

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