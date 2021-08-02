Контролируют самоизоляцию: в Сиднее военные ходят по домам COVID-больных

В одном из крупнейших городов Австралии 300 военных устроили рейды по домам больных с коронавирусом. Так в Сиднее осуществляется контроль за соблюдением гражданами самоизоляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Известно, что военнослужащие сопровождают на улицах города полицейских, которые останавливают людей и уточняют причину их выхода из своих домов.
Такие меры безопасности были приняты в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в штате Новый Южный Уэльс.
За минувшие сутки там было выявлено 207 случаев заражения. Отмечено, что в штате ежедневно фиксируется рекордное количество инфицирований.
Известно, что с июня (начало волны COVID-19 в Сиднее) зафиксировали более 3 500 случаев коронавируса.
Всплеск заболеваемости связывают со случаем, когда водитель лимузина, больной на COVID-19 перевозил экипаж зарубежной авиакомпании.
Напомним, недавно местные власти Сиднея обращалась за помощью к военным чтобы обеспечить соблюдение гражданами более жестких карантинных мероприятий.