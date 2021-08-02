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Контролюють самоізоляцію: у Сіднеї військові ходять по домівках хворих на COVID

Автор: Марія Кучерявець

В одному з найбільших міст Австралії 300 військових влаштували рейди по домівках хворих на коронавірус. Так у Сіднеї здійснюється контроль за дотриманням громадянами самоізоляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відомо, що військовослужбовці супроводжують на вулицях міста поліцейських, які зупиняють людей та уточнюють причину їх виходу зі своїх домівок.

Такі заходи безпеки були прийняти у зв’язку зі сплеском захворюваності на COVID-19 у штаті Новий Південний Уельс.

За минулу добу там було виявлено 207 випадків зараження. Зазначено, що у штаті щодня фіксується рекордна кількість інфікувань.

Відомо, що з червня (початок хвилі COVID-19 у Сіднеї) зафіксували понад 3 500 випадків коронавірусу.

Сплеск захворюваності пов’язують з випадком, коли водій лімузина, хворий на COVID-19 перевозив екіпаж зарубіжної авіакомпанії.

Нагадаємо, нещодавно місцева влада Сіднея зверталася за допомогою до військових, аби забезпечити дотримання громадянами більш жорстких карантинних заходів.

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Сидней