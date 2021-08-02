Контролюють самоізоляцію: у Сіднеї військові ходять по домівках хворих на COVID

Відомо, що військовослужбовці супроводжують на вулицях міста поліцейських, які зупиняють людей та уточнюють причину їх виходу зі своїх домівок.

Такі заходи безпеки були прийняти у зв’язку зі сплеском захворюваності на COVID-19 у штаті Новий Південний Уельс.

За минулу добу там було виявлено 207 випадків зараження. Зазначено, що у штаті щодня фіксується рекордна кількість інфікувань.

Відомо, що з червня (початок хвилі COVID-19 у Сіднеї) зафіксували понад 3 500 випадків коронавірусу.

Сплеск захворюваності пов’язують з випадком, коли водій лімузина, хворий на COVID-19 перевозив екіпаж зарубіжної авіакомпанії.