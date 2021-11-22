Только под контролем России. У президента Болгарии уточнили заявление по Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Actualno , которое опубликовало распространенное пресс-службой президента Болгарии Руменом Радевым разъяснение его заявлений.

В разъяснении говорится, что Радев неоднократно заявлял, что аннексия Крыма является нарушением международного права, и это четкая позиция Софии во всех международных организациях.

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", - говорится в заявлении.

Также у Радева отмечают, что на дебатах подчеркивалась озабоченность по поводу этой ситуации, которая ведет к напряженности в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников.