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Тільки під контролем Росії. У президента Болгарії уточнили заяву щодо Криму

Автор: Олександр Мороз

Окупований Крим залишається українською територією. Але на сьогодні де-факто контролюється Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Actualno, яке опублікувало поширене прес-службою президента Болгарії Руменом Радєвим роз'яснення його заяв.

У роз'ясненні йдеться, що Радєв неодноразово заявляв, що анексія Криму є порушенням міжнародного права, і це чітка позиція Софії у всіх міжнародних організаціях.

"З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету і територіальної цілісності. У той же час, як підкреслив в ході передвиборних дебатів президент Румен Радєв, "в даний час" Крим знаходиться під контролем Росії, і більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою", - йдеться в заяві.

Також у Радєва відзначають, що на дебатах підкреслювалася заклопотаність з приводу цієї ситуації, яка веде до напруженості в Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників.

Нагадаємо, 18 листопада на дебатах перед виборами президента Радєв заявив, що окупований Крим - це нібито російська територія.

МЗС України вимагав від нього офіційного спростування.

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КримБолгария